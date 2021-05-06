ألغت الممثلة ياسمين عبد العزيز متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين عبر تطبيق Instagram، بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "اللي مالوش كبير".

وتردد أن الخلاف قائم بسبب تدخل ياسمين عبد العزيز في سيناريو المسلسل وإصرارها على تغير نهاية المسلسل التي قررها عمرو محمود ياسين، إلا أن السيناريست رفض التدخل بسبب حقوقه الأدبية التي تمنحه أحقية رسم سيناريو الحلقة الاخيرة دون تدخل المخرج أو أبطال العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول إجبار والد "غزل" لابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب "سيف الخديوي" وتقع في حبه.



المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبه الاتربي ، بسنت النبراوي، احمد سعيد عبد الغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.