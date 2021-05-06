حبس سائق متهم بابتزاز طالبة عبر تطبيق واتس آب بالشرقية



أصدرت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بابتزاز طالبة وتهديدها عبر تطبيق واتس آب.



كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تلقت بلاغ من طالبة، 15 سنة، مُقيمة بمحافظة القاهرة، تتهم فيه شاب من محافظة الشرقية، يعمل سائقًا، بابتزاها ومطالبتها بإرسال مقاطع فيديو إباحية له عبر تطبيق واتس آب.



تم ضبط المتهم، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2504 إداري أبو كبير لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.