كوريا الجنوبية تدعو مجموعة الدول السبع للعمل على ضمان الوصول العادل للقاحات كورونا

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونغ إوي-يونغ، مجموعة الدول الصناعية السبع إلى ممارسة مسؤوليتها لضمان الوصول العادل إلى لقاحات كورونا، في ظل تكثيف المحاولات الدبلوماسية لدفع برنامج التلقيح الكوري.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية وتنمية مجموعة الدول السبع يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن تمت دعوة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وجنوب أفريقيا وبروناي للمشاركة في الاجتماع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكوية "يونهاب"، مؤكدا الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لضمان الوصول العادل للقاحات، ودعا لدفع قيادة دول المجموعة لهذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي، إلى تحقيق الدعم الدولي لمجهودات سول لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي وصفه بـ"الرئيسي" لتأمين السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأكد الحاجة إلى التعاون في حماية البيئة البحرية في المنطقة، في إشارة واضحة إلى مخاوف السلامة من خطة اليابان لتصريف مياه مشعة من محطة فوكوشيما النووية.