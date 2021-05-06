روبرت كوخ: ألمانيا تسجل قرابة 22 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "ربورت كوخ" الألماني اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 21 ألفا و953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا 250 حالة وفاة.

وهذه هي بيانات المعهد حتى الساعة 01. 05 من صباح اليوم. وربما تكون هناك تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات.

يذكر أنه تم تسجيل 24 ألفا و736 حالة إصابة بكورونا قبل أسبوع واحد يوم الخميس الماضي، فضلا عن 264 حالة وفاة.

وأضاف المعهد اليوم، أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، وهو ما يسمى بمعدل الإصابة الأسبوعي، بلغ صباح اليوم 1. 129 على مستوى ألمانيا، فيما بلغ أمس الأربعاء 8. 132، وبلغ قبل أسبوع 9. 154.

وتابع المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي بلغ ثلاثة ملايين و473 ألفا و503 حالات إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأنه لم يتم اكتشاف كثير من حالات الإصابة.

وأضاف المعهد، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو ثلاثة ملايين و107 آلاف و300 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 84 ألفا و162 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا، وهو ما يسمى بمعدل الاستنساخ، بلغ مساء أمس 83. 0، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 82. 0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى لـ83 شخصا آخرين.