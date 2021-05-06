حالات الإصابة بكورونا في السويد تتخطى المليون منذ تفشي الجائحة

أظهرت بيانات رسمية في السويد، اليوم الخميس، أن مرض كوفيد-19 أصاب أكثر من مليون شخص منذ بداية الجائحة، بعدما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بواقع 6500 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتسجل الآن السويد، التي تتخذ نهجا مختلفا في التصدي لفيروس كورونا، مليونا وألفين و121 حالة.

وفرضت البلاد قيودا بسيطة نسبيا على السلوك، في حين ناشدت المواطنين بالتصرف بعقلانية.

غير أن عدد الحالات لكل 100 ألف شخص، أعلى بكثير عن نظيره ببعض الدول الأخرى، مثل ألمانيا على سبيل المثال، التي تسجل نصف هذا الرقم.

وطبقت السويد قيودا أكثر صرامة مؤخرا، غير أنها لا تزال أقل صرامة عن الكثير من دول أوروبية أخرى.

من ناحية أخرى، أعلنت الدنمارك أعلى عدد إصابات في أربعة أشهر اليوم الخميس بتسجيل 1012 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومع ذلك، تعد معدلات الاختبار أعلى، حيث يلزم على الدنماركيين إثبات نتائج اختبار سلبية بكورونا من أجل ارتياد المطاعم ودور السينما وصالات اللياقة البدنية.