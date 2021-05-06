سهر الصايغ تعلن انتهاء تصوير «الطاووس»

أعلنت الفنانة سهر الصايغ، انتهاء تصوير جميع مشاهد مسلسل "الطاووس" اليوم الأربعاء، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت سهر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المخرج رؤوف عبدالعزيز سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مونتاج الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل، معربة عن سعادتها بردود فعل الجمهور على العمل.

"الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.