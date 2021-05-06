 سويسرا: إعطاء 8. 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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سويسرا: إعطاء 8. 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 11:13 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 8. 2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا وصل إلى 667 ألفا و380 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 10 آلاف و685 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و10 أسابيع.

ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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