قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تنتظر عودة السياحة الروسية منذ فترة، متابعًا: «نعمل جاهدين لتطوير الشارع والمدينة والمطار ونجحنا نجاحًا كبيرًا».

وأضاف فودة، خلال تصريحات لفضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن المحافظة استقبلت معدات جديدة في المطار، وأحاطت مدينة شرم الشيخ بسور خرساني بطول 26 كم لمنع دخول أحد، موضحًا أن الدخول إلى المدينة يكون من خلال 4 منافذ موجود عليها الشرطة.

ولفت إلى تزويد مدينة شرم الشيخ بأحدث أنواع الكاميرات والرفع من كفاءتها؛ استعدادًا لاستقبال السياحة الروسية، مضيفًا: «لن نسمح بحدوث شيء الفترة المقبلة، ونستنفر بشكل تام والشرطة في أماكنها والأجهزة الأمنية تعمل بقوة للتحقق من ذلك».

وأعلن محافظ جنوب سيناء، تلقيح 95% من العاملين في الفنادق ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى تلقيح من يعملون في البازارات والسوق القديم وسائقي الأجرة والمتعاملين مع السياح في الشارع، خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، بالإجراءات الأمنية والصحية التي لمس تطبيقها بنفسه في مدينة الغردقة، متوقعا عودة رحلات الشارتر إلى مطار الغردقة بنهاية الشهر الجاري ومطلع يونيو المقبل.