شركة مايكروسوفت تعلن خطة تتعلق ببيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا براد سميث، اليوم الخميس، إن بيانات مستخدمي الشركة في الاتحاد الأوروبي سوف يتم معالجتها وتخزينها فقط في دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وذلك في رده على مخاوف تتعلق بحماية البيانات في أوروبا.

وكتب في مدونة: "لن نحتاج لنقل بياناتكم إلى خارج الاتحاد الأوروبي".

وتستهدف خطة مايكروسوفت الجديدة من أجل حدود بيانات الاتحاد الأوروبي، عملاء القطاعين التجاري أو العام في الاتحاد الأوروبي، ولكن لن ينطبق الأمر على المستخدمين من القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإجراء بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمين بشأن تبادل البيانات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وقد أزال الحكمان الأساس القانوني لنقل البيانات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن مستوى حماية البيانات في أمريكا ليس كمثله في الاتحاد الأوروبي.