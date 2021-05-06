إيران تسجل 338 حالة وفاة و18409 إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 338 حالة وفاة و18409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و610 آلاف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 73906.

وذكرت أن 5515 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و57 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".