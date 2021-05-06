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هيئة قضايا الدولة تنعي عميد حقوق القاهرة: فقدنا علمًا من أعلام القانون

الدكتور صبري السنوسي
الدكتور صبري السنوسي
محمد فرج
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 10:34 م | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 10:34 م

نعي المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة في برقية النعي أن الفقيد كان علمًا من أعلام القانون في مصر والعالم العربي حيث قدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة الوطن ومؤلفاته العديدة والثرية في مجال القانون، والتي تعد مرجعًا هامًا للباحثين القانونيين، بجانب ما تميز به من الخلق الرفيع والسيرة الحسنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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