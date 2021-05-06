توخيل: استحقينا الوصول لنهائي دوري الأبطال

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قال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إن فريقه استحق الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (3 – 1) لمجموع المباراتين، ليتأهل لنهائي دوري الأبطال لملاقاة مانشستر سيتي.

وقال توخيل في تصريحات عقب المواجهة:«خضنا مباريات قوية في مرحلة المجموعات ثم في المواجهات الإقصائية، وبالنظر لإحصائياتنا فإننا نستحق الوصول لهذا النهائي».

وأضاف المدير الفني الألماني:«وصولنا لنهائي الأبطال ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا».

فيما قال توخيل حول مواجهة الريال:«كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي جدا وكل الثناء للاعبين على ما قدموه».

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي في المواجهة النهائية مع مانشستر سيتي، في العاصمة التركية إسطنبول، بنهاية شهر مايو الجاري.