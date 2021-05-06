مقتل شرطي فرنسي أثناء عملية لمكافحة المخدرات

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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن شرطيا قُتل خلال عملية لمكافحة المخدرات في أفينيون أمس الأربعاء.

وكتب كاستيكس في تغريدة على تويتر: "يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم مرور هذا العمل الشنيع دون عقاب".

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطي قتل بالرصاص بينما كانت الشرطة تجري تفتيشا فى موقع معروف بتجارة المخدرات. وهرب الجاني المشتبه به على دراجة نارية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إطلاق النار على " عدد من عناصر الشرطة" خلال العملية ، واصفا الضابط القتيل بأنه "بطل".

يشار إلى أن العنف ضد الشرطة قضية متكررة في فرنسا.

وقبل أسبوعين فقط، طعن رجل ضابط شرطة حتى الموت خارج مركز للشرطة في باريس.