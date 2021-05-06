انطلاق عملية أمنية عراقية شرق صلاح الدين



أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الخميس عن انطلاق عملية أمنية شرق صلاح الدين "170 كم شمالي بغداد".



وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن قوة مشتركة من الجيش والتدخل السريع واللواء 52 في الحشد الشعبي، شرَعَت اليوم بعملية أمنية شرق صلاح الدين.



وأضافت أن العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية للقضاء على فلول داعش وتأمين مناطق شرق صلاح الدين، مشيرةً إلى أن مفارز مكافحة المتفجرات للحشد تمكَّنت من معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في قرية دبج ، معدةً للتفجير.



وكثفت القوات الأمنية والحشد الشعبي في الآونة الأخيرة من عملياتهما في محافظة صلاح الدين للقضاء على فلول داعش والحفاظ على أمن الموا