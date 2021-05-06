لودريان عشية زيارته إلى لبنان: الإجراءات بحق مسؤولين لبنانيين مجرد بداية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت غدا الخميس.

وأضاف لودريان - في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "فرانس 24 " - "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية"، مجددا تأكيده على أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أنه لم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكان فرض عقوبات، والتقدم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان لودريان قد قال الأسبوع الماضي: "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع أبريل طالبت نحو مئة شخصية لبنانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين.