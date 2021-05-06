الصحة الكويتية: تسجيل 1451 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، الیوم الأربعاء، تسجيل 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 280 ألفا 536 حالة.

وأوضح السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أنه تم تسجیل تسع حالات وفاة، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1610، بالإضافة إلى 1512 حالة شفاء؛ لیرتفع إجمالي المتعافين إلى 264 ألفا و94 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 14ر94%.

وذكر أن عدد من یتلقى الرعاية الطبية في أقسام العنایة المركزة بلغ 205 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14 ألفا و832 حالة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصیا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.