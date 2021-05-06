الصين: نؤيد وصول لقاحات كورونا إلى جميع الدول بصورة أفضل

قالت الصين إنها تؤيد وصول اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد -19" إلى جميع الدول بصورة أفضل، إلا أنها لم تشر إلى أي إجراء ملموس في ظل المناقشات بشأن التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وينبين، اليوم الخميس، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الصين ستدعم اقتراحا أمريكيا صدر مؤخرا للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتكثيف إنتاج لقاح عالمي: "تتحمل كل الدول مسؤولية محاربة الوباء، والجميع متساوون في الحصول على اللقاح".

وقال وينبين، إن الصين تدعم المناقشات الإيجابية، وإطار عمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، مضيفا: "نعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف إجراء مناقشات بناءة وإيجابية في إطار عمل منظمة التجارة العالمية."

وأضاف المتحدث: "إننا نقوم بتوزيع اللقاح على الدول التي هي في أمس الحاجة إليه.. وسنواصل جعل اللقاح منفعة عامة وسنساهم في زيادة القدرة على تحمل تكاليفه وإمكانية الحصول عليه في الدول النامية."

ويشار إلى أن هناك أكثر من 100 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ترغب في تعليق حماية الملكية الفكرية للقاحات، لتمكين المزيد من الشركات من إنتاج اللقاح في المزيد من الدول.