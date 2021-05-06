مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الخميس العديد من المباريات القوية للغاية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وفي إطار مسابقة الدوري الممتاز تُقام ثلاثة مباريات هامة للغاية وهى:
الاتحاد السكندري × الأهلي.. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.
الزمالك × سموحة .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.
وادي دجلة × بيراميدز .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.
أما على الصعيد الأوروبي فتقام مباريات الإياب من الدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي على النحو التالي:
آرسنال × فياريال .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.
روما × مانشستر يونايتد .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.