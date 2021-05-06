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مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 11:57 ص

تُقام اليوم الخميس العديد من المباريات القوية للغاية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وفي إطار مسابقة الدوري الممتاز تُقام ثلاثة مباريات هامة للغاية وهى:

الاتحاد السكندري × الأهلي.. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك × سموحة .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

وادي دجلة × بيراميدز .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

أما على الصعيد الأوروبي فتقام مباريات الإياب من الدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي على النحو التالي:

آرسنال × فياريال .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

روما × مانشستر يونايتد .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.


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