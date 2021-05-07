الرئاسة الفلسطينية تطالب أوروبا بمزيد من الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان

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طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي باستمرار العمل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين كما يحدث في شرق القدس.

وأكدت الرئاسة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ضرورة ووقف سياسات إسرائيل "حفاظا على الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

جاء ذلك تعقيبا على بيان أصدرته وزارات الخارجية في خمس دول الأوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن سياستها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالبيان الأوروبي، مؤكدة أنه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن مناهضة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسليمها المحكمة الجنائية الدولية بلاغا بشأن مخطط إسرائيل تهجير سكان فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في شرق القدس.

وقالت السفيرة الفلسطينية لدى المنظمات الدولية في لاهاي روان أبو يوسف للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا "يعتبر جريمة حرب وتقع ضمن اختصاص الجنائية الدولية".

وأوضحت أبو يوسف أن الخارجية الفلسطينية طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بأن تشمل تحقيقات المحكمة ما يجرى في القدس من تهجير قسري بحق السكان.

ويواجه نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح في شرق القدس خطر طردهم من نحو 27 منزلا بفعل قرارات إخلاء أصدرتها محاكم إسرائيلية بموجب دعاوى رفعتها منظمات استيطانية بحسب مصادر فلسطينية.