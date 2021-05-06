بوتين: الصراع يحتدم في السوق العالمية بين مصنعي لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراع يحتدم في السوق العالمية بين مصنعي الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

وقال بوتين- خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، عبر تقنية الفيديو اليوم الخميس-: "نرى اليوم، مع الأسف، احتدام الصراع في الأسواق العالمية بين شركات الأدوية المختلفة".وعن لقاح "موديرنا" الأميركي، الذي قرر المؤتمر العالمي للقاحات بواشنطن اعتباره أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مضيفا: "لقد قررت المحافل العالمية دعم اللقاح الأميركي "موديرنا"، والذي تحارب وتقاتل ضده بشراسة شركة أميركية أوروبية أخرى"، مؤكدا أن هذا أمر يخصهم.

وأضاف:" أن زملاء أجانب يتحدثون عن ابتكار هذا الدواء وحداثته، ونأمل أن يكون الأمر كذلك، وسيكون هذا الأمر واضحا بعد 10 سنوات فقط من التطبيق وتحليل النتائج"، متابعا :" إن الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاح فايزر لكل مليون جرعة بلغت 39.4 وفاة، بينما الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاح موديرنا بلغت 20.2 حالة، أما الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بلغ عددها اثنتان فقط.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للقاحات المنعقد في واشنطن إعترف بلقاح شركة موديرنا الأميركية والمعهد الوطني الأميركي للصحة الأفضل بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، متجاوزا بذل لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وكان مطور لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مركز "جماليا" قد أعلن صباح اليوم أن الوفيات الناجمة عن التطيعم باللقاح الروسي أقل بكثير من الوفيات الناجمة عن اللقاحات الأخرى.