روسيا: فعالية لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا 79 %

أقرت روسيا نسخة جديدة من جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19 بعدما أظهرت كفاءة بنسبة 80 % تقريبا، بحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تديره البلاد والذي دعم تطوير اللقاح.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصندوق قوله إن معدل فعالية اللقاح البالغة 4. 79 % والمسمى "سبوتنيك لايت"، تستند إلى تحليل لبيانات من الواقع بدلا من تجربة سريرية معيارية، ومن المتوقع صدور نتائج مؤقتة من دراسة في المرحلة الأخيرة أواخر الشهر الجاري.



وتابع صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الدراسات في المرحلة المبكرة والمتوسطة لم تظهر أي نتائج عكسية خطيرة.



وقال الصندوق، إن سبوتنيك لايت يقلل بشكل ملحوظ احتمالية الحالات الشديدة التي تستوجب تلقي العلاج بالمستشفى.



وكانت هناك حالة من الشك المبدئي عندما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي أن روسيا أجازت استخدام أول لقاح في العالم مضاد لكوفيد-19 حتى قبل أن يكمل تجارب السلامة.



وفي حين، قال الصندوق إن أكثر من عشرين مليون شخص على مستوى العالم تلقوا جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك في"، فأن روسيا تواجه صعوبة في إقناع مواطنيها بتلقي التطعيم. ولم يتلق سوى 8 % من السكان الجرعة الأولى وسط مخاوف من زيادة موجة الإصابات.



وقال كيريل دميتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في حوار عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن لقاح "سبوتنيك في" المؤلف من جرعتين سوف يظل اللقاح الرئيسي في روسيا.



وأضاف أن نسخة سبوتنيك لايت: "هي على الأغلب للدول التي تشهد زيادة ملحوظة في إصابات كوفيد لدرجة أنهم يحتاجون لاحتوائها بسرعة".