رئيس الحجر الزراعي: أزمة تصدير الفول السوداني إلى أوروبا ترجع إلى سوء تخزينه

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن أزمة تصدير الفول السوداني إلى الاتحاد الأوروبي ترجع إلى سوء تخزين المنتج، موضحًا أن أزمة الفول السوداني كانت منذ شهرين.

ونفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف صادراته من الفول السوداني المصري، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التجاري بأوروبا حذر من سوء تخزين الفول السوداني وما قد يسببه ذلك من أثار سلبيه على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يستود كميات ضخمة جدًا من الفول السوداني المصري، ذاكرًا أن المنتج قد يتعرض لما يسمى بالسموم الفطرية، نتيجة الفطريات التي تتكون عليه بسبب سوء التخزين.

وأشار إلى تحليل وفحص كل شحنات الفول السوداني قبل تصديرها، فضلًا عن معاينة جميع محطات تصدير الفول السوداني لضمان أن الشحنات مطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه يتم إعطاء المصدر شهادة تثبت أن الشحنات سليمة وخالية من السموم الفطرية، والتي تكون مدتها 5 أيام فقط، نظرًا لأنه من الممكن أن تتكون الفطريات خلال تلك المدة.

وذكر أن الشحنات التي أصدرت ببناءً عليها أوروبا تهديدها بعدم استيراد الفول السوداني المصري كان قد مر عليها نحو شهر أو شهرين، معلقًا أنه بعد الانتهاء من التحقيقات تم عقد اجتماعًا مع المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي للتنبيه عليهم جميعًا بالالتزام بفترة الشحن.

