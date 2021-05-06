أعلنت هيئة الإحصاء الماليزية اليوم الخميس أن الناتج الصناعي للبلاد قفز بـ3. 9% في مارس الماضي، كما أبقى البنك المركزي اليوم على معدل الفائدة الرئيسي عند 75. 1% مرجعا ذلك إلى التحسن في النشاط الاقتصادي في الربع الأول.

وقالت الهيئة، إن هذا النمو في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي هو الأكبر منذ عام 2013.

وكانت البلاد تخضع في الشهر نفسه من العام الماضي لإغلاق صارم لمنع تفشي كورونا.

وقال كبير الإحصائيين الماليزيين محمد عزير محي الدين إن مبيعات التصنيع ارتفعت في مارس بأكثر من 15% على أساس سنوي وبنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، مع تعافي قطاع الإلكترونيات.

وانكمش الاقتصاد الماليزي بأكثر من 5% العام الماضي، وتم تسجيل الانكماش الأكبر في الربع الثاني حيث سجلت البلاد انكماشا بنحو 17% على أساس فصلي.

وأبقى بنك "نيجارا ماليزيا" على معدل الفائدة الرئيسي عند 75. 1% اليوم وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، وهو القرار الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون الـ21 الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم.

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم، إن أحدث المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي في الربع الأول وحتى أبريل.

إلا أنه لفت إلى أن إعادة فرض التدابير مؤخرا لاحتواء تفشي الفيروس في مناطق بعينها سيؤثر على النشاط الاقتصادي على المدى القصير.