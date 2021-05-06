البر الرئيسي الصيني يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل خمس إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90726 حالة، بينهم 314 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85776، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بدون أعراض، جميعها قادمة من خارج البر الرئيسي.

ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.