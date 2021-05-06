رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي بجنوب سيناء استعدادًا لعودة السياحة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، عددًا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة السياحة إليها خلال الفترة المقبلة، وشهد الاجتماع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، غنه جرى مناقشة أعمال التطوير التي جرت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية والتي منها، تطوير منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات، وجرى الموافقة خلال الاجتماع، على آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي جرى طرحها.

وأشار المحافظ إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أشارت خلال الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة استعدادًا لعودة السياحة في محافظة جنوب سيناء.

أوضحت وزيرة الصحة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، والتأكد من كفايتها.

وأكدت أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص دون اصطحاب تحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يجري اتباع الإجراءات طبقًا لقوانين الدولة المسافر لها السائح.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي جرى اجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي جرى اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه يجري مراجعة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من اتباعها داخل المنشآت السياحية، هذا إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التي جرى تشغيلها، وتدريب العاملين بها علي تلك الأعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو الماضي، مع استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة.

وأكدت على جاهزية العيادات الطبية، والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية، وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء علي كيفية التعامل مع حالات الاشتباه او المؤكد اصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.