الزمالك يتقدم على سموحة بثنائية في شوط أول مثير

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أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد سموحة في الأسبوع الـ 20 من الدوري الممتاز متقدما بهدفين مقابل هدف.

تقدم أشرف بن شرقي للزمالك، وتعادل مصطفى فتحي لسموحة، قبل أن يعيد طارق حامد التقدم للفريق الأبيض.

بدأ الزمالك بهجوم ضاغط، وسدد فرجاني ساسي كرة في الدقيقة الاولى مرت أعلى العارضة، وحصل الأبيض على ركنية لم تُستغل.

ولجأ الحكم محمد الحنفي للفار مبكراً، من أجل التحقق من سقوط عبدالكبير الوادي لاعب سموحة إثر كرة مشتركة مع طارق حامد في الدقيقة 6، لكنه عاد وأشار باستئناف اللعب.

كاد سموحة أن يسجل التقدم من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 11، لكن مرواغة أحمد عبدالقادر داخل منطقة جزاء الزمالك ومدافعه محمود علاء انتهت بتسديدة أرضية بجوار القائم.

ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17، من متابعة لعرضية شيكابالا

لكن الرد جاء سريعا من سموحة وعن طريق نجم الزمالك السابق مصطفى فتحي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

تراجع أداء الفريقين، وأصبحت هناك مساحات مفتوحة أمام كل فريق، وأهدر سموحة فرصة محققة عن طريق ديريك نسيبامبي من تسديدة أرضية في الدقيقة 35 مرت في يد محمد عواد

وفي الدقيقة 42 استقبل طارق حامد تمريرة أشرف بن شرقي بحدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في شباك الهاني سليمان معلنا عن هدف ثانٍ.