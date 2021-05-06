مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء مشاجرة بالأسلحة الآلية في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب إثنين آخرين، بجروح متفرقة بالجسد، مساء اليوم، في مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بين أبناء عمومة، بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصابين دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية مصرع ٤ أشخاص وإصابة إثنين آخرين نتيجة مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وجرت السيطرة على طرفي المشاجرة، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.