أوقاف الشرقية: تخصيص 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إن الشرقية بها ما يزيد عن 13 ألف مسجد بمختلف القرى ومراكز المحافظة.

وأوضح وكيل مديرية الأوقاف، في تصريح صحفي خاص لـ"الشروق"، اليوم الخميس، أنه جرى تخصيص 8 آلاف مسجد من المساجد الكبرى والرئيسية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه لن يسمح بإقامة الصلاة بأي أماكن أخرى غير التي جرى تخصيصها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع حامد، أنه سوف تتم الصلاة وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأنه لن يسمح لأي مواطن دخول المسجد غير بسجادة للصلاة وماسك للوجه مع الالتزام بالمسافات التباعدية.