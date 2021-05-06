محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساء، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد بحضور رؤساء الأحياء ومدير إدارة المرور.



وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مؤكدا ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.



وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم استمرار غلق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات العامة بكل أحياء المحافظة، وأنه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مضيفا أن مديرية الأوقاف ستقوم بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبري التي تشهد إقامة صلاة الجمعة بها وفقا للمعايير المحددة، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين، وتكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات، والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.