محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساء، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد بحضور رؤساء الأحياء ومدير إدارة المرور.
وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مؤكدا ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم استمرار غلق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات العامة بكل أحياء المحافظة، وأنه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مضيفا أن مديرية الأوقاف ستقوم بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبري التي تشهد إقامة صلاة الجمعة بها وفقا للمعايير المحددة، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين، وتكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات، والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.