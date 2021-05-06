بنك إنجلترا يرفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام

رفع بنك انجلترا اليوم الخميس، من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام، وذلك في ظل التعافي الاقتصادي الناجم عن زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن البنك رفع توقعاته بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي من نسبة 5% إلى 7.25% خلال العام الجاري.



وتأتي هذه التوقعات بعدما سجلت بريطانيا بسبب جائحة كورونا أكبر انخفاض في الانتاج منذ 300 عام خلال عام 2020.



ولكن خفض البنك من توقعاته الربعية للنمو خلال عام 2022 من 7.25% إلى 5.75%.



وتأتي هذه التوقعات الإيجابية للاقتصاد هذا العام في الوقت الذي أبقت فيه لجنة السياسة النقدية في البنك على معدل الفائدة عند 0.1%.



وأبقى البنك على برنامج للتخفيف الكمي عند 895 مليار جنيه استرليني.



وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من عام 2021، على الرغم من أنه من المتوقع أن يسجل خلال هذا الربع نحو 5%، أي أقل من مستواه خلال الربع الرابع من عام 2019".



وأضاف: "من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي بقوة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بقية هذا العام في غياب معظم القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي المحلي".



ولكن البنك حذر من " مخاطر مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية " تنجم عن احتمالية تفشي فيروس كورونا وإمكانية مقاومة السلالات الجديدة من الفيروس للقاحات.