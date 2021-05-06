الداخلية تعيد طفلين لوالدتهما بعد تركهما داخل قطار القاهرة – الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة طفلين لوالدتهما بعدما ذهبت لشراء بعض المشروبات وتركتهما داخل قطار متجه إلى الإسكندرية، وتحرك بهما دون تمكنها من اللحاق به.

كانت الأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد بنها قد تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، قالت فيه إنها أثناء تواجدها على رصيف المحطة لشراء بعض المشروبات عقب نزولها من القطار المتجه من القاهرة – الإسكندرية، فوجئت بتحرك القطار وبداخله نجليها، ولم تتمكن من اللحاق بهما.

وعلى الفور تواصلت الخدمات الأمنية بالمحطة مع خدمات تأمين القطار، وعثرت على الطفلين وقدمت الرعاية اللازمة لهما، وتسليمهما لوالدتهما، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهما.

وقدمت المذكورة الشكر على جهود رجال الشرطة في إعادة نجليها.