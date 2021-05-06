مناشدات لوزير الخارجية الألماني مناقشة قضايا حقوق الإنسان بوضوح لدى لقائه نظيره التركي

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ناشدت نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مناقشة قضايا حقوق الإنسان بوضوح لدى لقائه مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو المنتظر اليوم في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت كلوديا روت وهي سياسية بارزة بحزب الخضر الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ماس مُطالب بشدة بالوقوف بحدود واضحة بجانب جميع الديمقراطيات والديمقراطيين الأتراك، ولاسيما بتناول موضوع موجة القمع غير المسبوقة في تركيا بشكل واضح".

وأكدت روت أنه يجب ألا يكون هناك "عبارات منمقة ومباحثات بروتوكولية محضة مع ممثل هذا النظام الاستبدادي، الحكومة الاتحادية مطالبة باستخدام وسائل فعالة للدفع نحو العودة إلى الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا".

ومن المقرر خلال مباحثات الوزيرين المنتظرة في برلين تناول قضايا ثنائية بين البلدين ودولية وكذلك تناول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

يذكر أن ماس دعا خلال زيارته لتركيا في يناير الماضي لبداية جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.