الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب بنزين ومازوت وسمن إلى سوريا

أوقفت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقتي البقاع، شرق لبنان، والشمال ثمانية مواطنين لبنانيين، أمس الأربعاء، كانوا يعدون لتهريب مادتي البنزين والمازوت ومادة السمن إلى سوريا.

وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، أنه "بتاريخ 5 / 5 /2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في منطقتي البقاع والشمال 8 مواطنين، وضبطت 3 صهاريج وبيك آب ودراجة نارية و23000 لتر من مادة المازوت و1024 لترا من مادة البنزين و2321 كرتونة من مادة السمنة النباتية المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية".

يذكر أن وحدات من الجيش اللبناني تقوم بشكل شبه يومي بضبط كميات من مادتي المازوت والبنزين خلال عمليات تهريبها إلى سوريا، وتوقيف المهربين وهم من اللبنانيين والسوريين.