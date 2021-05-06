تركيا: 10 ملايين شخص تلقوا جرعتين من لقاح مضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح مضاد لكورونا تجاوز العشرة ملايين.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من لقاح لكورونا بلغ 14 مليونا و353 ألفا.

وبذلك بلغ إجمالي متلقي اللقاح 24 مليونا و354 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار البيان إلى أن الفرق الطبية تواصل بوتيرة متسارعة تطعيم الفئات ذات الأولية بلقاح كورونا.

ولفت البيان إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات لتأمين 240 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا (100مليون من لقاح سينوفاك، و90 مليونا من بيونتك، و50 مليونا من سبوتنيك في).

ويجري حاليا فرض إغلاق صارم في تركيا، ومن المقرر أن يستمر حتى 17 مايو، وذلك بهدف السيطرة على تفشي فيروس كورونا. ويشمل الإغلاق فترة عطلة عيد الفطر.

وتشير أحدث البيانات إلى أن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليونا، سجلت إجمالا 41 ألفا و883 حالة وفاة بكورونا ونحو خمسة ملايين إصابة.