السجن مدى الحياة لرجلين أمريكيين أدينا بقتل شرطي إيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن طالبين أمريكيين متهمين بقتل شرطي إيطالي خلال عملية تعود لعام 2019 ، صدر بحقهما حكمان بالسجن مدى الحياة أمس الأربعاء.

وأدين فينيجان لي إيلدر /21 عاما/ وجابرييل كريستيان ناتالي-هجورث /20 عاما/ بقتل شرطي درك، يدعى ماريو سيرسيللو ريجا /35 عاما/.

وصدر الحكمان بعد 13 ساعة من المداولات ، وفقا لما ذكرته (أنسا).

وأدين الطالبان بتهم القتل ومحاولة الابتزاز والاعتداء على شريك الضحية في الشرطة ومقاومة موظف عمومي وحمل سكين دون سبب وجيه.

ووفقا لممثلي الادعاء، واجه الشرطيان في 26 تموز/يوليو 2019، الرجلين الأمريكيين في روما كجزء من عملية بملابس مدنية لاستعادة حقيبة ظهر مسروقة.

وتردد أن ناتالي-هجورث وإيلدر، وكانا مراهقين في ذلك الوقت، سرقا حقيبة ظهر من وسيط يتعامل في المخدرات، أعطاهما الأسبرين بدلا من الكوكايين. وطالبا في وقت لاحق بالمال والكوكايين الحقيقي لإعادة هذا الحقيبة.

وكان إيلدر قد اعترف بطعن سيرسيللو ريجا 11 مرة، بينما اتهم ناتالي-هجورث بمساعدته على إخفاء السلاح في غرفتهما بالفندق. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أيضا توجيه تهمة القتل للشخص المتواطئ.

ومن ناحية أخرى ، وصف فرانكو كوبي ، وهو محام يمثل أسرة الشرطي المقتول ، الحكم بأنه "قاس ولكنه يتناسب مع الجريمة المروعة المرتكبة".

ونقلت أنسا عن كوبي قوله: "إنها عقوبة تتناسب مع خطورة الفعل بالنسبة للمتهمين ، إنهما لم يظهرا أي علامة على الندم".