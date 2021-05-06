المفوضية الأوروبية تقترح استراتيجية للتعايش مع كورونا بتوفير أدوية له

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تعتزم دول الاتحاد الأوروبي قريبا شراء أدوية لعلاج حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل مشترك، في تحرك مشابه لاستراتيجية التكتل بشأن توفير اللقاحات، وذلك إذا تمت الموافقة على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية.

وفي استراتيجيتها بشأن وسائل العلاج، تدفع المفوضية نحو تحقيق مزيد من التعاون على المستوى الأوروبي للتطوير، والتصنيع، وتوزيع الأدوية التي يمكن استخدامها للعلاج من كوفيد-19.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيديس للصحفيين في بروكسل إن الهدف كان توفير ثلاثة وسائل علاج جديدة لكوفيد-19 مطورة ومرخصة بالاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر المقبل.

وقالت إن الوسيلتين الأخريين يمكن أن تتوفرا بعد ذلك بنهاية العام.

ولا يوجد سوى عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات المرخص به حتى الآن في الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن "العلماء يبلغونا أن من المرجح أن يصبح كوفيد وباء. وهو فيروس ينتشر في مجتمعاتنا حيث سيتعين علينا التصدي له.. لذلك يجب علينا أيضا التعامل معه، وألا يكون ذلك فقط بتطعيم مواطنينا ضده".

وإلى جانب الاستثمار في تطوير علاجات جديدة، تأمل المفوضية أيضا في إتمام عمليات شراء مشتركة.

وقالت كيرياكيديس إننا "نريد أيضا ضمان حصول الدول الأعضاء على حصص عادلة من هذه الأدوية"، مضيفة أن التكتل قد يشتري بشكل مشترك الأدوية الموجودة بالفعل.

وبشكل مشابه لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للقاحات، تضع المفوضية أيضا نصب عينيها اتفاقيات شراء متقدمة مع شركات لتطوير علاجات.

وإذا وافقت الدول الأعضاء على الخطط، يمكن للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التفاوض على عقود نيابة عن هذه الدول. ويمكن حينئذ شراء هذه الأدوية وإرسالها لدول الاتحاد الأوروبي وفقا لنقاط توزيع رئيسية.