أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الخميس، إجراء 3400 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا؛ لمرضى القلب غير القادرين بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان، بدعم من من إحدى الجمعيات.

وأضافت المديرية، أن ذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشارت إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الجمعية بالتعاون مع المديرية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.