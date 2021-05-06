الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر المفروضة على القادمين من إسرائيل

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر المفروضة على دخول الاشخاص القادمين من إسرائيل إلى التكتل، بصورة تدريجية.

وحتى الآن، لا يُسمح للأشخاص القادمين من إسرائيل بدخول الاتحاد الأوروبي إلا إذا اعتُبرت أسباب سفرهم ضرورية، وذلك على الرغم من أن بعض الدول، مثل اليونان، قد فتحت حدودها بالفعل أمام المسافرين القادمين من إسرائيل الذين حصلوا على اللقاح.

ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي يوصي بالسماح بالسفر غير الضروري من سبع دول، وهي أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

كما يوصي التكتل بالسماح بدخول المواطنين الصينيين، إلا أن هذا يخضع لتأكيد مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء جمهورية أيرلندا ودول سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا غير الأعضاء، حظرت عند بداية ظهور الوباء جميع رحلات السفر إلا الضروري منها.

وقد تم تخفيف الحظر المفروض بعض الشيء في مطلع يوليو من العام الماضي، إلا أن الوضع الوبائي في عدد قليل فقط من الدول كان جيدا بما يسمح للاشخاص بالسفر من تلك الدول إلى التكتل.