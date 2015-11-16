هارفارد تطبق شرط التطعيم ضد كورونا على الطلاب

أعلنت جامعة هارفارد بالولايات المتحدة أنه سوف يتعين على طلابها التطعيم ضد كوفيد-19 مطلع الموسم الدراسي الجديد في الخريف.

وقالت الجامعة المرموقة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية: "للوصول إلى المعدلات المرتفعة من التطعيم المطلوب لحماية مجتمعنا، سوف تجعل هارفارد التلقيح ضد كوفيد-19 إلزاميا لكل الطلاب في الحرم الجامعي في الخريف القادم".

وبحسب البيان الذي نشر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، سوف تُمنح الاستثناءات لأسباب طبية أو دينية فقط.

وفي السابق، كانت الكثير من الجامعات الأخرى التابعة لرابطة اللبلاب مثل يال وكولومبيا وبرينستون قد طبقت بالفعل مثل شرط التطعيم هذا.

وقبل العودة إلى الحرم يجب أن يكون الطلاب قد حصلوا على التطعيم بأحد اللقاحات المجازة من جانب إدارة الغذاء والدواء أو منظمة الصحة العالمية.

وأضاف البيان، أن هذا يعني أنه يجب أن يكون أسبوعان على الأقل قد مرا منذ الحصول على الجرعة الأخيرة من اللقاح.

وبالنسبة للطلاب الدوليين وغيرهم ممن لم يتلقوا لقاحا قبل الخريف سوف تعطيهم الجامعة لقاحا عند وصولهم.

تعتبر جامعة هارفارد التي أسسها المهاجرون البريطانيون في 1636، إحدى الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة حيث تخرج منها العديد من الرؤساء والعشرات من الحاصلين على جائزة نوبل بين آخرين.