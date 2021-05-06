الحكومة التونسية تتفاوض مع الإدارة الأمريكية من أجل اتفاق هبة بقيمة 500 مليون دولار

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يجري وفد حكومي تونسي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن من اجل اتفاق هبة بقيمة 500 مليون دولار ستوجه لتمويل مشاريع في ثلاثة قطاعات.

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي إن الهبة ستخصص لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والتجارة والمياه ودعم المرأة الريفية.

ويرأس الوزير وفدا حكوميا مكلف بإجراء مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية في واشنطن لتمويل اصلاحات اقتصادية.

وأوضح الكعلي "يعد هذا الأمر (الهبة) جديدا في تاريخ العلاقات الأمريكية التونسية وقيمته هامة".

وستصرف الهبة عبر مؤسسة "تحدي الألفية الأمريكية". وقالت فاطمة سومار نائبة رئيس المؤسسة للتلفزيون التونسي "سنغطي ثلاثة ميادين هي التجارة والنقل والمياه. يمكن لهذه الاستثمارات ان تنعش الفرص الاقتصادية للشعب التونسي".

وقالت وزارة الاقتصاد في تونس إنها ستوجه الهبة لتطوير النظام اللوجيستي للنقل البحري في ميناء رادس ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.

يشار إلى أن الوفد الحكومي التونسي بدأ مفاوضات في واشنطن مع ممثلي صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق قرض جديد لتمويل اصلاحات اقتصادية، تشمل بالخصوص تخفيض الدعم تدريجيا وإصلاحات ضريبية وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور بجانب إصلاحات أخرى تشمل الادارة ومناخ الاستثمار.

وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوء منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم، بجانب احتجاجات اجتماعية متواترة رافقت انتقالها السياسي منذ 2011 ضد الفقر والبطالة.