انتخابات في إنجلترا وويلز لاختيار أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوجه الناخبون في إنجلترا وويلز إلى صناديق الاقتراع اليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات في كل منهما.

وربما يكون من العوامل الرئيسية المؤثرة على توجهات الناخبين تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع جائحة كورونا وعدد من الفضائح التي تردد صداها مؤخرا.

ويجري التصويت اليوم لاختيار أعضاء 143 مجلسا محليا و39 مفوضا للشرطة ومكافحة الجريمة و15 رئيس بلدية.

كما تجري انتخابات برلمانية تكميلية بريطانية في دائرة هارتلبول.

وستجري بشكل منفصل انتخابات البرلمانات المفوضة في اسكتلندا وويلز.

وتطلق الصحافة البريطانية على هذا اليوم اسم "الخميس الكبير".

وسيظل التصويت متاحا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش حتى التاسعة مساء.

وسيتم أيضا التصويت لاختيار عمدة لندن، ومن المتوقع فوز صادق خان بولاية ثانية.