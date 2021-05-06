 وكيل أوقاف المنيا يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمساجد ملوي - بوابة الشروق
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وكيل أوقاف المنيا يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمساجد ملوي

وكيل أوقاف المنيا يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية
وكيل أوقاف المنيا يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 12:54 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 12:54 ص

قال بيان صادر عن مديرية أوقاف المنيا إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف في متابعة إقامة الشعائر بالمساجد، قاد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، حملة للمرور على مساجد إدارة أوقاف ملوي، رافقه خلال الجولة الشيخ حسانين عبدالحكم مدير الدعوة والشيخ محمود توفيق مدير المساجد والدكتور أحمد عزمي مدير العلاقات العامة والدكتور عمر خليفة مدير إدارة المتابعة.

وتناول وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات المديرية وجبة الإفطار، بجانب سور أحد المساجد وذلك خلال جولة تفقدية على عدد من مساجد ملوى للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التشديد على الالتزام الكامل وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية وعدم السماح بإقامة أي اعتكافات أو صلاة تهجد أو فتح المسجد بعد انتهاء الصلاة، والتأكيد على استمرار غرفة العمليات منعقدة طول اليوم.

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