تشميع محلين لمخالفتهما قرارات الإغلاق في مرسى مطروح

قال رضا جاب الله رئيس مركز مرسى مطروح، إنه تم تشميع وغلق محلين لخدمات المحمول لمخالفتهما قرارات الغلق في تمام الساعة 9 مساء، وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق لمتابعة قرارات مجلس الوزراء بغلق المحلات، التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مركز مرسى مطروح، أن معظم المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق في تمام الساعة 9 مساء.

وأضاف أنه تم تخصيص سيارة بالميكروفون تجوب شوارع المدينة للتنبية على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولات تنبه على الالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.