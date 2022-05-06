تعيين رئيس وزراء جديد لجزر فيرجن البريطانية خلفا لأندرو فاهي المقبوض عليه



أدى رئيس وزراء جديد في جزر فيرجن البريطانية اليمين الدستورية، خلفا لرئيس الوزراء السابق أندرو فاهي، الذي تم القبض عليه في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات الأسبوع الماضي.



وتم تعيين ناتاليو ويتلي رئيسا للوزراء في جزر فيرجن بعد إجراء تصويت بسحب الثقة من فاهي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقال ويتلي إنه يأمل في أن "يتم تذكر اليوم باعتباره اليوم الذي بدأنا فيه عهدا جديدا للحكم الديمقراطي".



واعتقل عملاء اتحاديون أمريكيون فاهي / 51 عاما/ في مطار ميامي بتهمة التخطيط لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة وغسل أموال، وفقا للسلطات الأمريكية.



وتم القبض على أوليانفين ماينارد، مدير إدارة هيئة الميناء بالجزر أيضا.