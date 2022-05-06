توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وخمسة وسبعون واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 26 17

طنطا 25 17

شبين الكوم 25 17

دمنهور 26 17

بلطيم 23 18

مطروح 21 16

السلوم 22 15

سيوة 27 14

بورسعيد 23 17

دمياط 24 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 17

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 17

العريش 23 16

رفح 22 16

رأس سدر 30 17

نخل 24 13

نويبع 31 18

طابا 29 16

كاترين 24 11

الطور 26 22

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 18

بنى سويف 28 18

المنيا 27 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 32 20

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

ادفو 34 20

أبوسمبل 34 19

الوادى الجديد 32 20

الشلاتين 31 19

ابو رماد 30 18

حلايب 28 19

رأس حدربة 27 18



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 24

المدينة 36 22

الرياض 39 26

المنامة 34 27

ابوظبى 41 28

الدوحة 37 26

الكويت 38 24

دمشق 21 08

بيروت 22 19

عمان 21 10

القدس 18 13

غزة 22 15

بغداد 30 17

مسقط 35 30

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 27

طرابلس 24 16

تونس 21 15

الجزائر 19 13

الرباط 26 12

نواكشوط 29 20



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 02

اسطنبول 19 09

اسلام اباد 36 23

نيودلهى 40 27

جاكرتا 32 25

بكين 24 10

كوالالمبور 33 25

طوكيو 24 15

اثينا 23 14

روما 21 12

باريس 22 11

مدريد 24 10

برلين 20 10

لندن 19 11

مونتريال 14 04

موسكو 15 09

نيويورك 17 10

واشنطن 17 12

اديس ابابا 28 11