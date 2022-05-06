وزارة الخارجية الأمريكية تدين هجوم تل أبيب



أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة "إلعاد" في إسرائيل والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وجرح كثيرين آخرين.



جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الوزارة ووصلت نسخة منه اليوم الجمعة إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).



وقال البيان "لقد كان هذا الهجوم مروعا واستهدف نساء وأطفالا أبرياء، وكان وحشيا بشكل خاص إذ ترافق مع احتفال إسرائيل باستقلالها".



وأضاف البيان "قلوبنا مع الضحايا وأحباء من قتلوا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى على اتصال وثيق مع أصدقائنا وشركائنا الإسرائيليين ونقف معهم بحزم في مواجهة هذا الهجوم. عسى أن تكون ذكرى من فقدوا حياتهم طيبة".



ومن جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء الخميس، في عملية طعن في وسط إسرائيل، فيما باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل أخرى العملية.



وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد".



في المقابل قالت حركة حماس في بيان إن العملية "نتيجة ورد فعل على تصعيد الاحتلال جرائمه وإرهابه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وسماحه وحمايته للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في استفزاز مباشر لمشاعر شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية".



وأصدرت فصائل أخرى بينها حركة الجهاد الإسلامي بيانات منفصلة تشيد فيه بالعملية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة طعنًا بفأس في إلعاد وسط إسرائيل.



وأعلنت وسائل إعلام عبرية أنه من المفترض أن منفذي العملية هما فلسطينيان، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظرًا للنشر على تفاصيل التحقيقات الجارية.



وكان يوم أمس الخميس قد شهد سماح السلطات الإسرائيلية لنحو ألف شخص بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى على فترتين ما أدى إلى صدامات مع مصلين فلسطينيين.



وذكرت مصادر فلسطينية أن "عشرات المصلين المرابطين داخل المسجد الأقصى أصيبوا بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط" خلال الصدامات.



وبحسب المصادر فإن شرطة الاحتلال الإسرائيلي "قمعت المرابطين في المسجد ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسم منهم داخل المسجد القبلي".