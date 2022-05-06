الصليب الأحمر: إعادة 117 محتجزا من السعودية إلى اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الجمعة، نقل 117 محتجزًا من السعودية إلى اليمن.



وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إنها "يسرت إعادة 117 محتجزًا من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، اليوم الجمعة، بناءً على طلب من قيادة القوات المشتركة للتحالف".



وأضاف البيان "وافقت اللجنة الدولية على المساعدة في عملية الإفراج عن المحتجزين الأحادية الجانب من جانب التحالف بناءً على طلب من قيادة القوات المشتركة واستناداً إلى ولايتها الإنسانية في حالات النزاع المسلح".



ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن "كاتارينا ريتز": قولها "من دواعي سرورنا أن نرى إعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية التي من شأنها أن تثلج صدور العائلات التي تتلهف لعودة أحبائها إلى ديارهم".



وأضافت: "من الأهمية بمكان تخفيف معاناة الكثير من اليمنيين الذين تتواصل معاناتهم جراء أكثر من 7 سنوات من النزاع. ويشمل ذلك المحتجزون وعائلاتهم".



فيما قال عمر عودة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي إن :"هذه خطوة إيجابية إلى الأمام وبادرة إنسانية مهمة"، حسب البيان.



وتابع عودة قائلاً: "إن اللجنة الدولية على استعداد للمساهمة في الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسن لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من التشتت".



ولفت البيان "سبق ذلك إفراج قيادة القوات المشتركة عن 37 شخصًا بدون تدخل من اللجنة الدولية، التي تلقت التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية من أجل متابعتها الإنسانية".



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن التحالف العربي أنه استكمل الإفراج ونقل 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.