أصيب 11 شخصا ليبي الجنسية بينهم 7 أطفال أشقاء، مساء الخميس، في انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 26 شرق طريق (مطروح - الإسكندرية) الساحلي.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمطروح بلاغًا بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 26 شرق طريق (مطروح - الإسكندرية) الساحلي، مع وجود مصابين إثر الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين.

واستقبل مستشفى مطروح العام 11 شخصا ليبي الجنسية بينهم 7 أطفال أشقاء، وحصلت “فيتو” على أسماء المصابين وهم: تهانى حسن عمارة (40 سنة)، وعبد الرحمن سيف موسى (21 سنة)، وعلي السيد ياسين (24 سنة)، وأحمد عبد المنعم سعيد (21 سنة)، وهاجر يونس موسى (12 سنة)، وأيوب يونس موسى (11 سنة)، وماريا يونس موسى (8 سنوات)، ويعقوب يونس موسى (7 سنوات)، وآدم يونس موسى (6 سنوات)، وسمية يونس موسى (عام واحد فقط)، ورسين يونس موسى (4 سنوات)، وجميعهم من مدينة بنغازي بليبيا، ومصابين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.