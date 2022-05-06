أرمينيا بيلفيلد يخسر أمام بوخوم ويقترب من توديع البوندسليجا

اقترب فريق أرمينيا بيلفيلد من الهبوط بشكل رسمي من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عقب خسارته أمام مضيفه بوخوم 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقدم بوخوم بهدف سجله سيبستيان بولتير في الدقيقة 22 وتعادل أرمينيا بيلفيلد عن طريق جواكيم نيلسون في الدقيقة 35 قبل أن يسجل بوخوم هدف الفوز عن طريق جورج بيلو، لاعب بيلفيلد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

وتوقف رصيد بيلفيلد عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق نقطتين خلف شتوتجارت، صاحب المركز الثالث من القاع الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، والذي يواجه بايرن، ميونخ حامل اللقب، بعد غد الأحد.

فيما رفع بوخوم رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.