 الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزب اليسار يتفقان على التعاون في الانتخابات البرلمانية - بوابة الشروق
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الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزب اليسار يتفقان على التعاون في الانتخابات البرلمانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 10:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 10:45 ص

توصل الحزب الاشتراكي الفرنسي مع حزب اليسار إلى اتفاق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في حزيران/ يونيو معا، في اندماج قد يثير لدى الناخبين المزيد من التشكك في الاتحاد الأوروبي، ويقدم وسيلة لدعم حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.

ووافقت قيادة الحزب الاشتراكي على الاتفاق في تصويت جرى في وقت متأخر من يوم الخميس، وفقا لما أعلنه الحزب.

وتعد إحدى القضايا المثيرة للجدل هي موقف حزب اليسار المتشكك في الاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على أنه لن يستمر احترام قواعد معينة للاتحاد الأوروبي أو الالتزام بها إذا كانت هذه إرادة الناخبين الفرنسيين. وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، قال الحزب إنه سيتم استكشاف "طرق ووسائل مشتركة" لاستعادة السلام وسلامة حدود الدول.

وذكر الحزبان "الشيوعي" و"الخضر" بالفعل أنهما يريدون العمل مع الحزب "الاشتراكي" وحزب "اليسار".ويرغب الحزبان في الحصول على أغلبية يسارية في الجمعية الوطنية، وبالتالي تحجيم سلطة الرئيس المنتخب مؤخرا إيمانويل ماكرون بصورة كبيرة. ويمثل ماكرون فلسفة سياسية أكثر اعتدالا واعتمادا على الليبرالية الاقتصادية.

وقد يشكل اندماج معسكر اليسار المنقسم خطورة على ماكرون، حيث يحتاج الرئيس إلى أغلبية في البرلمان لتنفيذ خططه. وإذا فاز تكتل آخر بالأغلبية، سيضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء من بين صفوفه.

ووفقا للاتفاقات داخل التحالف اليساري، فإن جان لوك ميلونشون -الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية الآخيرة- سيصبح رئيسا للوزراء حال فوز التحالف في الانتخابات.

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